Incendio en Huntsville moviliza a bomberos en Meadow Drive

El departamento de Bomberos y Rescate de Huntsville extinguió un incendio estructural en la cuadra 1301 de Meadow Drive.

La rápida intervención del personal de emergencia previno daños mayores en el área cercana a University Drive.

El inmueble afectado estaba deshabitado y en proceso de condena, registrándose el reporte a las 9:06 p. m.

Respuesta de emergencia de los bomberos en Meadow Drive

Múltiples unidades de Bomberos y Rescate de Huntsville atendieron una llamada de emergencia nocturna en Meadow Drive. La pronta acción de las tripulaciones permitió contener las llamas a los pocos minutos de su llegada al sitio.

Gracias al despliegue táctico en el bloque 1301, el cuerpo de bomberos evitó la propagación del fuego hacia las propiedades colindantes. No se registraron personas lesionadas tras el operativo en la zona residencial.

Detalles e investigación del fuego cerca de University Drive

De acuerdo con testimonios de residentes locales recabados en la escena, la estructura involucrada en el incidente se encontraba desocupada. El inmueble atravesaba un trámite administrativo para ser declarado oficialmente en estado de condena.

Las autoridades de rescate de Huntsville mantendrán la zona bajo supervisión mientras analizan el origen del suceso. Por el momento, las causas del siniestro continúan bajo investigación oficial por parte de los peritos.