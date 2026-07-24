Incendio en Lima destruye almacén de la fábrica Yobel

Qué pasó: Un siniestro de gran magnitud destruyó el almacén de 1.200 metros cuadrados de la fábrica de cosméticos Yobel.

Un siniestro de gran magnitud destruyó el almacén de 1.200 metros cuadrados de la fábrica de cosméticos Yobel. Por qué importa: Se movilizaron cerca de 30 unidades de bomberos para controlar el fuego, suspendiendo totalmente las operaciones del recinto.

Se movilizaron cerca de 30 unidades de bomberos para controlar el fuego, suspendiendo totalmente las operaciones del recinto. El dato clave: Las labores de confinamiento y remoción de escombros tardarán entre uno y tres días debido al colapso del techo.

Emergencia por voraz incendio en planta de cosméticos de Los Olivos

Un incendio iniciado durante la madrugada afectó las instalaciones de la empresa Yobel, ubicadas en el distrito de Los Olivos. El fuego consumió un depósito de 1.200 metros cuadrados lleno de insumos inflamables, generando una densa columna de humo visible desde varios puntos de la ciudad.

Alrededor de 30 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú acudieron al lugar para sofocar el siniestro. Por su parte, el Ministerio de Salud envió ambulancias de apoyo médico, confirmándose que no se registraron víctimas mortales ni personas heridas.

Complejas tareas de remoción de escombros y suspensión de operaciones

Marcos Pajuelo, jefe de bomberos de Lima Centro, detalló a la emisora RPP que el derrumbe del techo del almacén dificulta apagar los focos encendidos bajo las estructuras colapsadas. Por ello, el control definitivo del área tomará hasta tres días adicionales.

La compañía Yobel emitió un comunicado informando la activación de sus protocolos de emergencia y la paralización total de sus actividades operativas. Asimismo, la Policía Nacional de Perú inició las investigaciones correspondientes para determinar la causa del origen del fuego.