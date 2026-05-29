Incendio en Palo Verde consume cientos de hectáreas

Qué pasó: Un rayo originó un devastador incendio forestal dentro del Parque Nacional Palo Verde, un área protegida clave de Centroamérica.

Un rayo originó un devastador incendio forestal dentro del Parque Nacional Palo Verde, un área protegida clave de Centroamérica. Por qué importa: El siniestro amenaza directamente los humedales críticos que sirven de hábitat para diversas especies de aves y reptiles.

El siniestro amenaza directamente los humedales críticos que sirven de hábitat para diversas especies de aves y reptiles. El dato clave: Los bomberos estiman que las llamas ya afectaron una superficie de entre 200 y 400 hectáreas de vegetación.

Emergencia ambiental en Guanacaste por fuego en zona protegida

Un fenómeno meteorológico natural desató una emergencia ecológica en el noroeste de Costa Rica. El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) confirmó que el impacto de un rayo inició un fuerte incendio forestal dentro del Parque Nacional Palo Verde.

Las llamas comenzaron a propagarse con rapidez debido a las grandes extensiones de vegetación seca que cubren la provincia de Guanacaste. El fuego encontró un combustible ideal en los ecosistemas invadidos por la planta conocida como tifa (Thypha domingensis).

El personal del Área de Conservación Arenal Tempisque reportó dificultades extremas para combatir el avance del fuego. Las tareas de contención se han visto gravemente perjudicadas por los fuertes vientos registrados y las altas temperaturas de la región.

Tecnología y brigadas forestales intentan contener el humo

Equipos especializados de bomberos forestales despliegan intensas labores de control y liquidación en los focos activos del parque. Las brigadas utilizan maquinaria pesada y vuelos estratégicos de drones para monitorear el comportamiento de las llamas desde el aire.

Las autoridades emitieron alertas preventivas para las comunidades rurales cercanas debido a las inmensas columnas de humo que se desplazan por la zona. La densa humareda es provocada por la quema de la abundante materia orgánica acumulada en los suelos inundables.

Toda la biodiversidad de esta región de Latinoamérica se encuentra en una situación vulnerable debido al impacto ecológico de la catástrofe. Científicos y guardaparques evalúan los daños en este ecosistema catalogado como sitio Ramsar de importancia internacional.