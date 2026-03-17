Incendio en refinería de Pemex deja cinco muertos en el sureste de México

17 de marzo de 2026 – Ciudad de México – EFE.

Un grave incidente ocurrido en las inmediaciones de la Refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, ha provocado la muerte de cinco personas, entre las que se ha confirmado a una empleada de la empresa estatal Petróleos Mexicanos. El siniestro se registró durante las primeras horas del martes en la zona exterior del complejo petrolero, generando una movilización inmediata de los cuerpos de seguridad y emergencia. Según los informes preliminares, el fuego se concentró en áreas perimetrales de almacenamiento de hidrocarburos situadas en el municipio de Paraíso, sin que inicialmente se reportaran daños estructurales en las plantas de procesamiento.

La versión oficial emitida por la compañía petrolera vincula el origen del fuego con las intensas precipitaciones pluviales que han afectado recientemente a la región del sureste mexicano. Las lluvias provocaron el desborde de aguas aceitosas, las cuales se filtraron fuera de los límites de la instalación hasta estancarse en terrenos aledaños. Este material inflamable sufrió una ignición posterior fuera de la barda perimetral del predio de almacenamiento, lo que derivó en la emergencia que costó la vida a los trabajadores y civiles que se encontraban en el lugar al momento del estallido.

Tras la detección de las llamas alrededor de las seis de la mañana, equipos de contraincendio de la propia paraestatal trabajaron para sofocar el fuego y asegurar que la situación no representara un peligro mayor para los habitantes de las comunidades vecinas. Aunque inicialmente se informó que las operaciones de la refinería continuaban con normalidad, la actualización posterior de la cifra de fallecidos transformó el reporte operativo en una tragedia humana de gran magnitud. Pemex aseguró que la infraestructura estratégica de la Refinería Olmeca se mantiene intacta y que el evento fue controlado con éxito en su fase crítica.

La administración federal, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, dio seguimiento puntual al siniestro desde las conferencias matutinas, informando primero sobre la extinción del incendio y más tarde sobre el lamentable saldo de víctimas. La petrolera estatal ha manifestado sus condolencias a los familiares de los fallecidos y ha garantizado un acompañamiento integral para las personas que resultaron lesionadas durante el suceso. Hasta el momento, no se ha detallado el número exacto de heridos ni la gravedad de sus condiciones de salud, aunque se encuentran recibiendo atención médica especializada.

Ante la gravedad de los hechos, el área de salvaguardia estratégica de la empresa ha iniciado una colaboración estrecha con las autoridades correspondientes para realizar un peritaje exhaustivo. El objetivo primordial de esta investigación es determinar con precisión técnica las causas que llevaron a la ignición del líquido aceitoso y evaluar si existieron omisiones en los protocolos de contención de residuos durante la temporada de lluvias. Este proceso busca deslindar responsabilidades legales y operativas, dado que el incidente ocurrió en un punto crítico de la infraestructura energética nacional.

El caso ha generado una fuerte atención mediática debido a la relevancia de la Refinería Dos Bocas para la soberanía energética del país y los riesgos que implican las inundaciones en zonas industriales de Tabasco. Las autoridades locales y federales mantienen la vigilancia en el sitio para prevenir nuevos estancamientos de residuos peligrosos que pudieran ser arrastrados por el agua. Mientras tanto, la comunidad espera informes más detallados sobre las medidas de seguridad adicionales que se implementarán para evitar que factores climáticos vuelvan a comprometer la integridad del personal y de las instalaciones petroleras.