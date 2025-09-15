Incendio masivo en un desguace del condado de Blount quema cientos de vehículos

Incendio masivo en un desguace del condado de Blount quema cientos de...

15 de septiembre de 2025 – BLOUNT COUNTY, Alabama – Agencias.

Cientos de vehículos se quemaron en un incendio en un desguace en Blountsville el 14 de septiembre.

El Departamento de Bomberos y Rescate de Blountsville respondió al incendio en Hackney Road justo antes de las 6:30 p.m.

Alrededor de 150 a 200 vehículos fueron destruidos y, debido a la ubicación del incendio, el agua era limitada ya que no había hidrantes cerca.

Se solicitó apoyo con camiones cisterna a otras agencias. Se estima que se utilizaron 50,000 galones de agua durante el incendio.

Los bomberos lograron proteger las casas cercanas y mantener el incendio contenido en el desguace. Se solicitó al Distrito 2 de la Comisión del Condado de Blount y a la Comisión Forestal de Alabama que respondieran con equipo pesado. Esas agencias respondieron con topadoras, minicargadoras y excavadoras. Los empleados lograron crear una barrera cortafuegos apartando los vehículos no quemados y eliminando fuentes de combustible adicionales alrededor del incendio.

La Agencia de Manejo de Emergencias (EMA) del Condado de Blount utilizó su dron de imágenes térmicas y comenzó a abordar cualquier posible preocupación ambiental.

La Oficina del Jefe de Bomberos del Estado de Alabama está investigando la causa.

Un bombero de Blountsville sufrió un problema relacionado con el calor en el lugar, pero fue tratado y dado de alta por Lifeguard EMS.

Los bomberos de Blountsville finalmente regresaron a su servicio alrededor de la 1 a.m. del 15 de septiembre.