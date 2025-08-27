Incendios en Bolivia afectan 83.223 hectáreas en parques y reservas naturales

27 de agosto de 2025 – La Paz – EFE.

El Gobierno de Bolivia ha reportado que, desde el 1 de agosto hasta este miércoles, un total de 83,223 hectáreas han sido afectadas por incendios forestales, la mayoría de ellas en parques y reservas naturales del país.

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó que el parque nacional Noel Kempff Mercado, en Santa Cruz, es una de las áreas más damnificadas, con 70,000 hectáreas quemadas. A este le sigue la cordillera de Sama en Tarija, con 6,420 hectáreas, y el Área Natural de Manejo Integrado San Matías, con 4,314.

Calvimontes también mencionó que el parque Tunari en Cochabamba ha perdido 437 hectáreas, mientras que el parque nacional Carrasco, en la misma región, ha registrado 2,052 hectáreas quemadas, sumando así el total de 83,223.

Según el viceministro, el 80% del área afectada está compuesta por arbustos y pastizales, y el 20% restante son zonas boscosas. A pesar de que los parques y reservas naturales son los más afectados, Calvimontes señaló que las cifras son considerablemente menores en comparación con las del año 2024.

Actualmente, el país tiene cuatro incendios activos: dos en Santa Cruz, uno en el parque Noel Kempff Mercado, y otros dos en la región de Pando. Unos 89 focos de calor están siendo combatidos por equipos de emergencia y 1,346 militares.

El presidente Luis Arce declaró una “emergencia nacional” para acelerar la coordinación y el apoyo internacional para combatir los incendios. Los incendios, un problema recurrente en Bolivia, se atribuyen principalmente a los “chaqueos” o quemas controladas utilizadas para preparar la tierra para la agricultura y el pastoreo.