Incendios forestales azotan el condado de Walker

23 de marzo de 2026 – CONDADO DE WALKER, Alabama – Agencias.

La vida de un bombero forestal de Alabama es muy ajetreada.

Alabama tiene un riesgo medio de incendios forestales, un 50 % mayor que el de otros estados de EE. UU., según wildfirerisk.org. Este riesgo hace que la vida de un bombero sea aún más intensa.

El viernes 20 de marzo, en las afueras de Jasper, en el condado de Walker, el bombero forestal de Alabama, Jason Berry, se encontró combatiendo no uno, sino dos incendios forestales que abarcaban casi 190 acres.

Los incendios se produjeron apenas una hora después de que medios informaran sobre las quemas controladas, y tras conversar con Berry sobre la importancia de mantenerse en forma, ya que combatir incendios forestales no es tarea fácil.

“Es un trabajo muy práctico”, dijo Berry. Muchos de nosotros vamos al gimnasio: subimos escaleras, hacemos mucho ejercicio cardiovascular. Caminamos mucho cuando estamos en el bosque. No siempre hay caminos, así que hay que subir y bajar colinas, sobre todo en esta zona de Alabama.

Según Berry, uno de los incendios forestales en el condado de Walker sigue bajo investigación. El otro, al parecer, fue causado por una pila de basura en llamas que se descontroló.

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