Incendios forestales devoran Tarija y activan emergencia

Qué pasó : El departamento de Tarija se declaró en emergencia tras la destrucción de unas 5.000 hectáreas por incendios forestales.

: El departamento de Tarija se declaró en emergencia tras la destrucción de unas 5.000 hectáreas por incendios forestales. Por qué importa : La crisis ambiental afecta zonas agrícolas clave y obligó a movilizar recursos económicos urgentes.

: La crisis ambiental afecta zonas agrícolas clave y obligó a movilizar recursos económicos urgentes. El dato clave: El Ministerio de Defensa investiga si la quema de pastizales o chaqueos fueron provocados deliberadamente.

Tarija declara emergencia por pérdida masiva de bosques

El Comité de Operaciones de Emergencia Departamental formalizó la declaratoria de emergencia en el sur de Bolivia. La medida busca acelerar el envío de apoyo económico y equipos de rescate hacia los municipios más castigados por el fuego.

La Autoridad de Fiscalización de Bosques advirtió sobre el devastador impacto ecológico registrado en zonas agrícolas y vitivinícolas. Además, la época seca y las quemas no controladas han facilitado la rápida propagación de las llamas.

Avances de sofocación e investigación de chaqueos

El Ministerio de Defensa desplegó cuadrillas de bomberos y socorristas que han logrado contener varios focos de calor. No obstante, los vientos variables amenazan con reactivar las llamas en puntos que ya habían sido mitigados.

Las autoridades nacionales abrieron investigaciones penales para sancionar a los responsables de iniciar los siniestros de forma intencional. Se busca endurecer las sanciones contra el chaco indiscriminado en todo el país.