Incendios masivos en Francia arrasan miles de hectáreas

Dos voraces incendios forestales azotan el suroeste y sur de Francia, destruyendo miles de hectáreas y forzando evacuaciones masivas.

Las llamas amenazan importantes reservas naturales, zonas turísticas emblemáticas como la bahía de Arcachon y pueblos históricos de la Provenza.

Más de 44.000 hectáreas han sido arrasadas en 2026, con 20.000 evacuados cerca de Burdeos y 128 detenidos por su presunta implicación.

Alerta máxima en Arcachon y Var por la ola de incendios

La ola de incendios en Francia ha obligado a evacuar a 20.000 residentes y turistas en la Bahía de Arcachon, cerca de Burdeos. Las llamas han devorado más de 3.700 hectáreas en la zona de Cap-Ferret, destruyendo viviendas y amenazando la vegetación de la Île aux Oiseaux.

Un despliegue de 200 vehículos de emergencia y 6 aeronaves combate el fuego en la región de Nueva Aquitania. Simultáneamente, otro foco activo en el departamento de Var ha calcinado 2.700 hectáreas, destruyendo 25 viviendas y forzando la evacuación del histórico pueblo provenzal de Cotignac.

Olas de calor, pérdidas humanas y decenas de detenidos

Las autoridades francesas reportan que 44.000 hectáreas han sido reducidas a cenizas en lo que va de 2026. Este trágico balance se debe a tres intensas olas de calor registradas recientemente y a la extrema sequedad acumulada en los suelos de todo el país.

La emergencia nacional ya se cobra la vida de tres bomberos durante las tareas de extinción. Asimismo, las fuerzas de seguridad han arrestado a 128 sospechosos de provocar incendios accidentales e intencionados en zonas de alto valor ecológico, incluyendo el bosque de Fontainebleau.