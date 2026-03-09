IndyCar revela el circuito para la gran carrera de Washington

9 de marzo de 2026 – Washington – EFE.

La organización de la serie IndyCar presentó este lunes el diseño oficial del trazado para el Freedom 250 Grand Prix, una competencia inédita que tendrá lugar en la ciudad de Washington durante el próximo mes de agosto. Este evento deportivo de motor recorrerá puntos neurálgicos de la capital estadounidense, integrando la Explanada Nacional y arterias viales de gran relevancia como las avenidas Pensilvania e Independencia. La ubicación estratégica del circuito permitirá que los monoplazas transiten a escasa distancia del Capitolio, ofreciendo un espectáculo visual sin precedentes para los aficionados al automovilismo.

El recorrido diseñado para esta carrera urbana cuenta con una extensión total de 2.74 kilómetros, equivalentes a 1.7 millas, y está compuesto por siete curvas estratégicas. Según la información revelada en la rueda de prensa, la configuración de la pista facilitará que los pilotos alcancen velocidades máximas frente a los monumentos históricos más significativos del distrito federal. Esta iniciativa forma parte de una agenda más amplia de actividades culturales y deportivas destinadas a conmemorar el 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos.

La fecha programada para la realización de la prueba es el 23 de agosto, destacando por una mezcla de rectas prolongadas y tramos de alta complejidad técnica que atraviesan el centro de la ciudad. La infraestructura logística establece que la zona de boxes se sitúe sobre la avenida Pensilvania, específicamente en el tramo comprendido entre las dos primeras curvas del trazado. Por otro lado, el punto de salida y la meta se han fijado en la calle Third Street, garantizando una panorámica icónica con la cúpula del Capitolio como fondo principal de la competencia.

Esta carrera de la IndyCar en las calles de Washington fue impulsada mediante una orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a principios de año. El decreto busca integrar el deporte motor en las festividades del cuarto de julio y el bicentenario y medio de la nación, promoviendo la identidad estadounidense a través de la velocidad. El mandatario subrayó la relevancia del evento desde la Casa Blanca, anticipando una asistencia masiva que podría marcar un nuevo hito histórico en cuanto a concurrencia de público para este tipo de certámenes.

En cuanto al calendario actual de la competición, la temporada de la IndyCar se compone de un total de 17 fechas puntuables que iniciaron el pasado 1 de marzo en Florida. El piloto español Alex Palou, quien ostenta el título de campeón vigente tras sus victorias anteriores, fue el encargado de inaugurar el año con un triunfo en St. Petersburg. No obstante, la tabla de posiciones ha sufrido variaciones importantes en las últimas jornadas debido a la intensidad de los duelos en pista y la naturaleza exigente de los circuitos que integran el campeonato.

Palou, reconocido por sus cuatro títulos en la categoría, ocupa actualmente la quinta plaza de la clasificación general tras sufrir un percance en la segunda carrera disputada recientemente en el óvalo de Phoenix. A pesar del incidente en Arizona, el piloto se mantiene como uno de los principales candidatos para buscar la victoria en el asfalto de la capital. La expectativa por ver a los mejores corredores del mundo compitiendo en un entorno urbano tan simbólico como el de Washington sigue creciendo entre los seguidores de la velocidad y el turismo deportivo.