Infantino entregó a Sheinbaum una réplica gigante del boleto inaugural del Mundial

28 de agosto de 2025 – Ciudad de México – EFE.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, hizo entrega a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de un obsequio simbólico y especial. Se trata de una réplica a gran escala del boleto para el partido inaugural del Mundial de 2026, el cual se jugará en el icónico Estadio Azteca de la Ciudad de México.

El regalo incluye un detalle particular: el asiento número uno está marcado en el boleto, simbolizando el lugar de honor que tendrá México en este evento histórico. La entrega se llevó a cabo durante una reunión en el Palacio Nacional, donde ambos líderes posaron sonrientes sosteniendo el trofeo de la Copa del Mundo.

En un mensaje público, la presidenta Sheinbaum expresó su orgullo por este acontecimiento, afirmando que México vivirá un momento extraordinario al ser el anfitrión de la inauguración el 11 de junio de 2026. La nación se prepara para ser el centro de atención global en el mundo del fútbol.

El país se ha designado como sede de 13 partidos del Mundial, los cuales se distribuirán en tres ciudades principales: Ciudad de México con cinco encuentros, y Guadalajara y Monterrey con cuatro cada una. Esto convierte a México en el primer país en la historia en albergar tres ediciones de la Copa del Mundo, sumándose a las de 1970 y 1986.

El Mundial de 2026 será el más grande de la historia, con una participación de 48 selecciones y un total de 104 partidos. Este torneo tendrá la particularidad de ser coorganizado por tres países anfitriones.

Según las estimaciones de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), se espera que el torneo genere un impacto económico significativo en México. Se prevén ingresos de alrededor de 3 mil millones de dólares, además de 24,000 empleos y una inversión de 200 millones de dólares en la mejora de los estadios. Además, el sector turístico anticipa ingresos superiores a los 1,000 millones de dólares.