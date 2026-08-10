Inglaterra declara sequía repentina en el 71% de su territorio

Qué pasó : La Agencia de Medioambiente declaró en situación de “sequía repentina” al 71,3 % del territorio de Inglaterra.

: La Agencia de Medioambiente declaró en situación de “sequía repentina” al 71,3 % del territorio de Inglaterra. Por qué importa : El fenómeno climático precede a una quinta ola de calor con máximas previstas de hasta 36 grados.

: El fenómeno climático precede a una quinta ola de calor con máximas previstas de hasta 36 grados. El dato clave: La cosecha agrícola podría caer a 19,5 millones de toneladas, la cifra más baja registrada desde 1984.

Alarma ambiental en Inglaterra por emergencia hidrológica

La Agencia de Medioambiente británica (EA) confirmó que el 71,3 % de Inglaterra enfrenta una grave “sequía repentina” tras sumar cuatro condados a la lista oficial de zonas en crisis. Ninguna región inglesa conserva actualmente niveles hídricos normales.

El país experimentó el mes de julio más seco en 190 años. Esta falta de precipitaciones coincide con la llegada de la quinta ola de calor del año, que amenaza con temperaturas de hasta 36 °C en distintas localidades del Reino Unido.

Impacto agrícola extremo y pronóstico climático preocupante

La severidad del clima afecta de forma directa al sector agropecuario del país. Según proyecciones de la Unidad de Inteligencia sobre Energía y Clima (ECIU), la producción de cereales y oleaginosas podría caer a niveles históricos no vistos en cuatro décadas.

Esta crisis alimentaria e hídrica preocupa a la comunidad internacional en un contexto climático adverso para todo el mundo. Las autoridades locales mantienen en alerta a regiones del noreste bajo la categoría de “tiempo seco prolongado”.