Inicia colecta de artículos de aseo personal en el oeste de Alabama

20 de marzo de 2026 – TUSCALOOSA, Alabama – Agencias.

Una mujer de Tuscaloosa está pensando en los necesitados y en las personas sin hogar al poner en marcha su tercera colecta anual de artículos de higiene.

Maye dice que está recolectando donaciones para ayudar a comprar artículos como cepillos de dientes, peines, cepillos y desodorantes. Maye dice que anima a la gente a donar a su organización sin fines de lucro exenta de impuestos.

“Estos productos serán distribuidos en refugios locales a las personas sin hogar y a aquellos en comunidades marginadas que tienen necesidad en este momento”, dijo Maye, fundadora de la Fundación Estelle Maye.

Maye no es una desconocida en la ayuda a los necesitados. Maye también realiza su colecta anual de mantas durante la temporada de frío.

Maye suele contar la historia de cuando vio a personas sin hogar mientras vivía en Atlanta, Georgia, hace unos años y cómo ese recuerdo nunca la abandonó.

Estelle Maye dice que la fecha límite es el 31 de mayo.

Si está interesado en donar a la causa de Maye, su teléfono celular es 334-431-7609.

La dirección de la Fundación Estelle Maye es: P.O. Box 1572, Tuscaloosa, AL, 35401.