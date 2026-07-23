Inmigración desata protestas masivas en todo EE. UU.

Más de 300 comunidades en Estados Unidos realizarán vigilias y protestas este sábado 25 de julio.

Exigen investigaciones independientes y el fin de los operativos violentos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Las movilizaciones responden a las muertes de Lorenzo Salgado Araujo, Johan Sebastián Guerrero y otras víctimas de ICE.

Movilización nacional contra las acciones de control de inmigración

Más de 300 ciudades en Estados Unidos se alistan para realizar vigilias y manifestaciones Pacíficas este sábado 25 de julio. Las protestas buscan exigir justicia por las recientes muertes violentas de inmigrantes ocurridas a manos de agentes federales.

Los manifestantes reclaman investigar las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Departamento de Justicia y el F.B.I. Asimismo, solicitan frenar la deportación de testigos clave de estos sucesos.

Sucesos fatales y reclamos de las organizaciones sociales

El detonante de las protestas inició el 7 de julio en Houston con el fallecimiento de Lorenzo Salgado Araujo, seguido el 13 de julio por el disparo mortal contra Johan Sebastián Guerrero, de 26 años, en Maine. Casos similares se sumaron recientemente en Florida y Georgia.

La jornada pacífica cuenta con el respaldo del proyecto Desaparecidos en América, Public Citizen, la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), The Workers Circle, Detention Watch Network y LULAC. Estas entidades piden a los gobiernos locales cortar toda colaboración de recursos con las autoridades de inmigración.