Inmigración detiene a policía novato de Illinois por presunta situación indocumentada

16 de octubre de 2025 – Los Ángeles (EE.UU.) – EFE.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos informó este jueves la detención de un agente de policía recién incorporado en el Departamento de Policía de Hanover Park, un área residencial al noroeste de Chicago. La razón del arresto es la acusación de que el oficial es indocumentado.

El agente en cuestión, Radule Bojovic, oriundo de Montenegro, fue aprehendido este miércoles como parte de un operativo migratorio focalizado, denominado Operación Midway Blitz, según detalló el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Bojovic había ingresado a Estados Unidos en 2015 con una visa de turista B-2, pero permaneció en el país más allá del plazo permitido, sin autorización legal.

Una publicación previa en la página de Facebook del Departamento de Policía de Hanover Park indicaba que el inmigrante estaba cursando su entrenamiento práctico en el campo, un periodo que consta de quince semanas. Aún no se ha esclarecido cómo el individuo consiguió superar los filtros y verificaciones de seguridad obligatorios del departamento para ser contratado y comenzar su formación como policía.

La secretaria del DHS, Kristi Noem, aprovechó la detención de Bojovic para emitir críticas dirigidas al gobernador de Illinois, el demócrata J.B. Pritzker. Su objeción se centró en la negativa del gobernador a permitir el despliegue de la Guardia Nacional tanto en el estado como en la ciudad de Chicago.

Noem también arremetió contra las leyes de “estado santuario” de Illinois, normativas diseñadas para ofrecer cierta protección a los inmigrantes sin documentación legal. En un comunicado, la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, criticó directamente al Departamento de Policía de Hanover Park por otorgar una insignia a “inmigrantes ilegales delincuentes”, haciendo eco de la retórica del presidente Donald Trump que criminaliza a la población indocumentada.

McLaughlin afirmó que el hecho de que una persona indocumentada posea un arma de fuego es considerado un “delito grave”, tildándolo de ser “un agente de la ley que está infringiendo la ley activamente”. Este incidente se suma a otros casos recientes, como el ocurrido en septiembre pasado, cuando agentes de ICE arrestaron a Ian Andre Roberts, superintendente del distrito escolar más grande de Iowa, Des Moines, bajo la acusación de haber residido ilegalmente en el país desde principios de este siglo. Posteriormente, Roberts, originario de Guyana, enfrentó también cargos adicionales relacionados con la posesión de armas de fuego.