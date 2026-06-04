Inmigración en EE. UU.: Corte Suprema decidirá ciudadanía

El máximo tribunal de Estados Unidos emitirá fallos definitivos sobre la legalidad de limitar el derecho a la ciudadanía por nacimiento para hijos de extranjeros indocumentados.

La resolución de los litigios constitucionales impactará directamente las políticas de asilo, el estatus legal de miles de familias y los programas de amparo humanitario.

Entre las decisiones clave que se publicarán antes de finalizar junio destaca el futuro del TPS, que protege de la deportación a 350,000 personas.

¿Qué definirá el fallo judicial sobre la Decimocuarta Enmienda?

La Corte Suprema de los Estados Unidos evalúa las impugnaciones contra una orden ejecutiva de la administración de Donald Trump. Dicha normativa busca restringir pasaportes y actas oficiales a menores nacidos en suelo estadounidense cuyos padres no tengan residencia permanente.

El debate de los magistrados confronta el concepto moderno de soberanía con los precedentes históricos del derecho de suelo. Este dictamen marcará el rumbo administrativo federal en materia de inmigración, redefiniendo el alcance de la Decimocuarta Enmienda constitucional.

El futuro del TPS para haitianos y sirios bajo la lupa de la ley

El tribunal también decidirá la continuidad del Estatus de Protección Temporal (TPS), una plataforma de amparo humanitario que evita deportaciones masivas. El litigio actual involucra a más de trescientos cincuenta mil beneficiarios de origen haitiano y sirio.

Los analistas del sector judicial advierten que esta sentencia sentará un precedente vinculante aplicable a otros programas de refugio. Además del ámbito migratorio, el ciclo de fallos de junio resolverá disputas sobre el equilibrio de poderes y legislaciones de derechos civiles.