Inmigración en EE. UU. intensifica arrestos con el plan 287g

El ICE expande los convenios del programa 287(g) delegando funciones de arresto migratorio a policíales locales.

La medida impacta fuertemente a comunidades hispanas en metrópolis como San Antonio, Miami y Nueva York.

Cifra clave: los registros al 17 de agosto de 2026 contabilizan 2.315 acuerdos con 1.725 agencias en 40 estados.

Expansión del programa 287g del ICE en comunidades latinas

Los acuerdos de colaboración entre agencias del orden locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) registran un fuerte incremento en áreas con alta población hispana. La estrategia delega facultades federales a patrulleros y agentes penitenciarios en condados y municipalidades.

Carolina del Norte, Washington y Arizona lideran la adopción de estos convenios en sus jurisdicciones. El gobierno federal incentiva la participación financiando hasta 100.000 dólares en vehículos, salarios, horas extras y 7.500 dólares en equipamiento por oficial capacitado.

Esquemas de cooperación y estados con mayor control migratorio

La iniciativa opera bajo tres modalidades principales: Grupos de Trabajo (Task Force), Oficiales de Órdenes de Arresto y Aplicación en Cárceles. El modelo de patrullaje concentra la mayor cantidad de convenios, con 1.591 alianzas activas.

Texas y Florida encabezan la lista nacional con 475 y 349 acuerdos vigentes respectivamente. En el ranking de cooperación también destacan estados como Arkansas, Misuri, Pensilvania, Tennessee, Oklahoma, Georgia, Alabama y Luisiana.