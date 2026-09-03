Inmigración imputa a un agente de ICE por disparar a venezolano

Un gran jurado federal imputó seis cargos penales al agente de ICE Christian Castro por herir a un venezolano y mentir en su informe.

El caso destapó una disputa institucional tras el bloqueo de Texas para extraditar al funcionario hacia Minnesota.

Informes independientes de The Trace registran 30 tiroteos y 8 muertes vinculadas a operativos migratorios desde enero de 2025.

Cargos penales contra agente de ICE por mentir e herir a migrante

Un gran jurado federal acusó de seis cargos penales al agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Christian Castro. El funcionario disparó en la pierna al migrante venezolano Julio Sosa Celis, de 24 años, en Mineápolis.

Tras los hechos del 14 de enero, Castro falsificó informes argumentando haber sido atacado con una pala y un palo de escoba. Las autoridades de Minnesota desmintieron dicha versión y sumaron cargos por agresión y denuncia falsa.

Tensión institucional y denuncias internacionales sobre violencia migratoria

El proceso generó un conflicto entre Minnesota y el gobernador de Texas, Greg Abbott, alineado con las políticas del presidente Donald Trump. La administración tejana retrasó la transferencia del detenido, permitiendo que obtuviera su libertad a finales de agosto.

El operativo “Metro Surge” en Mineápolis dejó también el saldo fatal de los estadounidenses Renée Good y Alex Pretti. La violencia de las fuerzas del orden motivó al alto comisionado de la ONU, Volker Türk, a exigir investigaciones independientes.