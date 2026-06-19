Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos, volvió a ser decisivo en la victoria 2-0 sobre Australia durante la fase de grupos del Mundial.

Su caso gana relevancia porque obtuvo la ciudadanía estadounidense al nacer en Nueva York, un mecanismo migratorio que sigue en el centro del debate político.

El atacante marcó un histórico doblete ante Paraguay y se consolidó como una de las figuras de EE.UU. en el torneo.

¿Por qué Folarin Balogun representa un caso relevante de inmigración en Estados Unidos?

Folarin Balogun se ha convertido en uno de los nombres propios del Mundial tras liderar el ataque de Estados Unidos y contribuir al liderato del Grupo D. El delantero volvió a destacar en la victoria 2-0 sobre Australia, incluso en ausencia de Christian Pulisic.

La historia del futbolista trasciende lo deportivo. Nacido en Brooklyn, Nueva York, el 3 de julio de 2001, obtuvo la ciudadanía estadounidense por nacimiento después de que una circunstancia médica impidiera a su madre viajar a Londres antes del parto.

De Londres al Mundial: la decisión que cambió su carrera internacional

Aunque es hijo de padres nigerianos y creció en Inglaterra desde sus primeros meses de vida, Balogun tenía la posibilidad de representar a tres selecciones distintas: Estados Unidos, Inglaterra o Nigeria. Finalmente, eligió defender los colores estadounidenses en 2023.

Tras formarse en la academia del Arsenal y consolidarse posteriormente en el AS Mónaco, el atacante encontró su explosión definitiva con la selección dirigida por Mauricio Pochettino. Su doblete frente a Paraguay lo colocó entre los protagonistas del torneo y reforzó el impacto de una historia marcada por la ciudadanía obtenida al nacer en territorio estadounidense.