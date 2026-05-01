Inmigrante indocumentado acusado de 10 cargos de posesión de pornografía infantil en Albertville

1 de mayo de 2026 – ALBERTVILLE, Alabama – Agencias.

Un hombre fue acusado de 10 cargos de pornografía infantil en Albertville el jueves.

El 22 de marzo de 2026, los investigadores de la Oficina del Sheriff del Condado de Marshall recibieron una denuncia cibernética del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), junto con un informe completo de la Unidad de Delitos Cibernéticos contra Niños (ICAC) sobre varias cargas de material de abuso sexual infantil.

Mientras los investigadores trabajaban para identificar al sujeto, la Oficina del Sheriff del Condado de Marshall recibió dos informes adicionales sobre el mismo sujeto de la ICAC el 2 de abril. Con la ayuda de la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama, se obtuvo una dirección a partir de la dirección IP y se identificó a un sospechoso.

Tras semanas de vigilancia de la residencia donde se presumía que vivía el sospechoso, las autoridades determinaron que ya no residía allí.

Gracias a la colaboración de varias agencias locales, estatales y federales, junto con el trabajo de los investigadores, se localizó la nueva residencia del sospechoso y se obtuvo su dirección.

El jueves 30 de abril, la Oficina del Sheriff del Condado de Marshall (MCSO), junto con otras agencias, ejecutó una orden de allanamiento en la calle Lydia de Albertville. Durante el allanamiento, el sospechoso fue detenido.

El sospechoso fue identificado como Jairo Ismael Juárez Morales, de 38 años y nacionalidad mexicana. Se le imputaron 10 cargos de posesión de pornografía infantil y se encuentra detenido en la cárcel del condado de Marshall con una fianza de $100,000 en efectivo.

Las autoridades indicaron que la posesión de pornografía infantil es un delito grave de Clase B, punible con 2 a 20 años de prisión estatal y multas de hasta $30,000 por cada cargo.

Se esperan cargos adicionales.

Las autoridades también informaron que Morales residía ilegalmente en el país, y las autoridades de inmigración lo han detenido hasta su liberación. Otras dos personas también fueron encontradas en la residencia y detenidas por HSI/ICE.

“Nos tomamos muy en serio casos como este y no toleraremos la explotación infantil en el condado de Marshall”, declaró el sheriff Phil Sims.

“Este caso también plantea preocupaciones más amplias en materia de aplicación de la ley. Cuando se descubre que una persona acusada de delitos tan graves se encuentra en el país de forma ilegal, esto no puede tratarse como un asunto secundario. Las fuerzas del orden en todos los niveles —local, estatal y federal— deben garantizar que la ley de inmigración se aplique junto con la ley penal, no a posteriori. Se requiere la colaboración de todas las agencias, ya que la seguridad pública depende de subsanar estas deficiencias, no de gestionarlas”.