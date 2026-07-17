Inscripción escolar en Birmingham registra retraso de 10,000 alumnos

Las Escuelas de la Ciudad de Birmingham reportan que casi 10,000 estudiantes aún no completan su registro.

El retraso afecta la planificación de transporte, asignación de aulas y dotación de personal técnico y docente.

Con solo un 45% de alumnos inscritos para el ciclo 2026/2027, el inicio de clases está fijado para el 10 de agosto.

Escuelas de la Ciudad de Birmingham exigen agilizar registros

El distrito de las Escuelas de la Ciudad de Birmingham emitió un llamado urgente a los padres de familia este 17 de julio. A pocas semanas del inicio escolar, el sistema educativo registra un importante rezago en la matriculación de alumnos.

El superintendente del distrito en Alabama, Dr. Mark Sullivan, exhortó a la comunidad a priorizar el trámite digital o presencial. Una inscripción a tiempo garantiza los materiales de instrucción necesarios y una transición fluida desde el primer día.

Fechas límite, canales de asistencia técnica y soporte bilingüe

Las clases del periodo escolar 2026/2027 iniciarán formalmente el lunes 10 de agosto. Para evitar largas filas, los tutores pueden realizar el proceso en el portal web oficial de la institución o acudir a la escuela de su zona.

El distrito dispuso líneas de apoyo bilingüe para familias hispanohablantes a través de los números 205-231-9700 y 205-231-9710. El personal en los planteles también ofrece orientación personalizada previa cita para resolver inconvenientes técnicos.