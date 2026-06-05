Inspección de alimentos en Birmingham provoca cierres temporales

Qué pasó : El Departamento de Salud del Condado de Jefferson ordenó el cierre preventivo de un local de comida debido a graves infracciones sanitarias.

: El Departamento de Salud del Condado de Jefferson ordenó el cierre preventivo de un local de comida debido a graves infracciones sanitarias. Por qué importa : Los controles de sanidad revelaron fallas críticas en el manejo de temperaturas y la presencia de plagas urbanas en las instalaciones de servicio.

: Los controles de sanidad revelaron fallas críticas en el manejo de temperaturas y la presencia de plagas urbanas en las instalaciones de servicio. El dato clave: Un establecimiento de mariscos y alitas reprobó la evaluación inicial tras registrar una calificación deficiente de 59 puntos.

Sanciones del Departamento de Salud por plagas y fallas térmicas

El restaurante Boston Fish & Wings INC, situado en la 6ª Avenida Suroeste del vecindario de North Titusville, experimentó una clausura obligatoria tras los controles sanitarios de finales de mayo. Durante la inspección del 26 de mayo, los inspectores detectaron plagas de cucarachas bajo el mostrador del servicio desde el automóvil.

Adicionalmente, el personal del organismo de salud constató que alimentos de alto riesgo como pollo cocido, aderezo ranch y salsa tzatziki se almacenaban a temperaturas totalmente inapropiadas. Los empleados también incurrieron en faltas graves de higiene al colocarse guantes de trabajo sin realizar un lavado de manos previo.

Locales bajo advertencia en el condado de Jefferson y reinspecciones

Tras subsanar la mayoría de las deficiencias al día siguiente, el local afectado logró reabrir con una calificación de 84 puntos, aunque recibirá una nueva auditoría dentro de 60 días al no alcanzar el puntaje mínimo de excelencia. Esta campaña de control sanitario en Alabama ha encendido las alarmas en el sector gastronómico regional.

Otros cinco establecimientos comerciales de la zona geográfica quedaron bajo observación estricta por desaprobar los estándares normativos. Entre las marcas que requieren una inspección de seguimiento obligatoria figuran Jacks Soul Food, El Gran Café Castillo, Umi Sushi Poke, Kentucky Fried Chicken y Subway.