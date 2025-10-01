Instituto de Salud Mental de Mujeres Negras lanza beca profesional para estudiantes de secundaria de Birmingham

1 de octubre de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Según el Informe de Acceso a la Atención de Mental Health America, Alabama se ha clasificado en el puesto 51 en la Fuerza Laboral de Salud Mental desde 2020 hasta el informe más reciente en 2024. Esta clasificación sitúa a Alabama detrás de los 50 estados, así como del Distrito de Columbia, y calcula que, estadísticamente, hay 1 profesional de salud mental disponible por cada 800 residentes de Alabama. El Instituto de Salud Mental de Mujeres Negras está combatiendo esta escasez de profesionales a través de su Beca de Navegación de Carrera en Salud Mental (Mental Health Career Navigation Fellowship).

La Beca de Navegación de Carrera en Salud Mental es un programa estudiantil híbrido abierto y dirigido a estudiantes de tercer y cuarto año de secundaria en los condados de Bibb, Blount, St. Clair, Chilton, Walker, Shelby y Jefferson (Alabama). Las solicitudes están actualmente abiertas y se pueden encontrar en www.bwmhi.org/navigate.

Según la Dra. Nadia Monique Johnson, Fundadora y Directora Ejecutiva del Instituto de Salud Mental de Mujeres Negras, “La Beca de Navegación de Carrera en Salud Mental es una oportunidad para presentar a los estudiantes de secundaria las carreras en salud mental. A través de la exposición, la mentoría y la exploración profesional, los participantes de la beca comprenderán qué pasos deben seguir para convertirse en profesionales de salud mental con licencia que atiendan a clientes en Alabama y más allá”.

A lo largo del programa de 8 meses, los participantes completarán 12 talleres y sesiones de reunión presenciales y virtuales con oradores invitados, ejercicios interactivos y mentoría estratégica. Además, se apoyará a los participantes para que organicen un evento de salud mental en su comunidad. Se pondrán a disposición estipendios tecnológicos para aquellos participantes que no tengan acceso al equipo necesario para participar en los componentes virtuales del programa. Al finalizar el programa, los participantes recibirán un premio académico de $500.00 y pasarán a una red de exalumnos que brinda apoyo continuo a medida que prosiguen su exploración profesional.

La Beca de Navegación de Carrera en Salud Mental es posible gracias a una subvención del Catalyze Birmingham Challenge; un esfuerzo colectivo que comprende el apoyo de la iniciativa nacional Catalyze y la financiación de la Walton Family Foundation, con fondos igualados de la comunidad filantrópica y empresarial local, incluyendo la Mike & Gillian Goodrich Foundation, Protective Life Foundation, Regions Foundation, The Caring Foundation of Blue Cross and Blue Shield of Alabama, Alabama Power Foundation, la Community Foundation of Greater Birmingham, la Altec/Styslinger Foundation e Innovate Alabama. La Ciudad de Birmingham y EmpowerED Birmingham son socios fundamentales de Prosper Birmingham para ayudar a desarrollar los contornos del desafío y servir mejor a la comunidad.