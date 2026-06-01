Inteligencia artificial impulsa a Alphabet a vender acciones por $80.000 millones

Qué pasó: Alphabet anunció un plan masivo de venta de acciones para expandir y financiar toda su infraestructura informática de inteligencia artificial.

Por qué importa: La demanda global de soluciones de inteligencia artificial por parte de consumidores y empresas supera actualmente la oferta disponible de la compañía.

El dato clave: La firma Berkshire Hathaway adquirirá $10.000 millones en acciones, sumándose a ofertas públicas y programas previstos para el tercer trimestre de 2026.

Inversión multimillonaria en infraestructura de inteligencia artificial

El gigante tecnológico Alphabet, corporación matriz de Google y YouTube, venderá acciones con el objetivo de recaudar fondos para su división tecnológica. Esta estrategia financiera busca mitigar el desequilibrio entre la oferta existente y la alta demanda de servicios inteligentes.

La inyección de capital privado incluye un pacto directo con la firma Berkshire Hathaway. Además, se emitirán ofertas públicas que combinan títulos preferentes convertibles obligatorios, acciones ordinarias Clase A y valores de capital Clase C.

Crecimiento financiero impulsado por la ciencia y tecnología de la nube

Este movimiento corporativo respalda la previsión de gastos de capital de Alphabet para el año en curso, proyectados en niveles récord. Las inversiones en el sector de la inteligencia artificial buscan sostener el crecimiento de plataformas como Google Cloud, cuyos ingresos aumentaron notablemente.

Actualmente, millones de desarrolladores emplean las herramientas avanzadas y modelos predictivos de la firma. El impulso comercial de la inteligencia artificial, sumado al negocio publicitario, consolidó el incremento de la facturación global de la empresa durante el primer trimestre.