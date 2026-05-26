Interpol detiene a modelo Nadeska Widausky en Lima por trata de personas

26 de mayo de 2026 – Lima – EFE.

La Policia de Peru capto la atencion internacional este martes tras arrestar en Lima a la conocida modelo e influencer peruana Nadeska Widausky, de 33 anos. La intervencion policial se realizo en respuesta a una orden de captura internacional emitida por la Interpol desde Belgica, pais que la requiere por cargos de alta gravedad.

Segun informaron las autoridades locales, la operacion civil que derivo en la captura de la celebridad estuvo liderada por la Division de Busqueda y Capturas de Profugos Internacionales de Interpol, en un trabajo conjunto con la Direccion de Inteligencia. El pedido de detencion internacional fue gestionado especificamente por la sede de la Interpol en la ciudad belga de Brujas.

La exmodelo y cantante es investigada formalmente por su presunta implicacion en una red internacional de crimen organizado y lavado de dinero. El expediente judicial detalla acusaciones graves que incluyen los delitos de proxenetismo, trata de personas con fines de explotacion sexual y robo agravado con violencia o amenaza.

De acuerdo con el reporte oficial emitido por la Policia de Peru, las conductas ilicitas imputadas a la ciudadana peruana conllevan una sancion severa en el codigo penal. De ser encontrada culpable por estos delitos conexos de organizacion criminal, la procesada podria enfrentar una pena maxima de hasta 20 anos de prision.

El arresto de la figura publica se ejecuto sin contratiempos mientras transitaba por una concurrida avenida en el distrito de Jesus Maria, una zona centrica de la capital peruana. Medios de comunicacion locales informaron que la intervencion causo gran sorpresa entre los transeuntes y seguidores de la conocida creadora de contenido.

Nadeska Widausky era un personaje recurrente en los programas de espectaculos y television en Peru debido a su ostentoso estilo de vida, caracterizado por lujos y constantes viajes al extranjero. Asimismo, la opinion publica la vinculaba frecuentemente por sus mediaticas relaciones sentimentales con reconocidos futbolistas, deportistas y artistas del medio local.