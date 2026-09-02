Intoxicación en Indonesia deja 500 niños hospitalizados

Qué pasó: Un masivo brote de intoxicación alimentaria en un internado de Java Oriental afectó a 512 estudiantes tras ingerir menús escolares.

Un masivo brote de intoxicación alimentaria en un internado de Java Oriental afectó a 512 estudiantes tras ingerir menús escolares. Por qué importa: El caso expone graves fallas de bioseguridad en el programa oficial de alimentación gratuita del presidente Prabowo Subianto.

El caso expone graves fallas de bioseguridad en el programa oficial de alimentación gratuita del presidente Prabowo Subianto. El dato clave: Las estadísticas oficiales suman más de 41.000 menores afectados en aproximadamente 300 eventos similares en año y medio.

Brote de intoxicación alimentaria golpea a estudiantes en Java Oriental

La emergencia médica se registró en el internado islámico Mabul Hikam tras la ingesta de raciones distribuidas por el programa estatal de comidas gratuitas. Ketut Sumedana, subdirector de la Agencia Nacional de Nutrición de Indonesia, confirmó que un total de 512 alumnos sufrieron los efectos del alimento contaminado.

Del total de afectados entre 12 y 18 años, 312 jóvenes recibieron el alta tras recibir atención primaria. Sin embargo, 80 pacientes continúan bajo tratamiento activo y otros 120 permanecen bajo observación sanitaria, lo que motivó el cierre preventivo por 30 días de la cocina proveedora.

Crisis de salud infantil y controversia por las comidas escolares

El colapso hospitalario obligó al personal de emergencias y a la Cruz Roja a atender a los niños sobre colchonetas tendidas en el suelo. Esta situación incrementó el malestar social hacia la administración gubernamental por la falta de controles estrictos de inocuidad en la elaboración masiva de raciones.

El programa estatal cuenta con un presupuesto de 28.000 millones de dólares para combatir deficiencias de nutrición y llegar a 80 millones de estudiantes. No obstante, el impacto recurrente en la salud pública ensombrece la estrategia nacional orientada a reducir el retraso del crecimiento infantil reportado por la ONU.