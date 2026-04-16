Intruso arrestado tras intentar saltar perímetro de seguridad cerca de la Casa Blanca

16 de abril de 2026 – Washington – EFE.

Un individuo fue detenido por agentes del Servicio Secreto de los Estados Unidos tras un incidente de seguridad registrado en las inmediaciones de la Casa Blanca. El suceso ocurrió cuando el hombre intentó escalar una valla de protección situada en un área de construcción cercana a la residencia presidencial en Washington D.C. La rápida intervención de las fuerzas de seguridad impidió que el sospechoso lograra avanzar más allá de los límites restringidos, activando de inmediato los protocolos de protección de la sede gubernamental.

El arresto se produjo específicamente en un sector donde se realizan obras de mantenimiento, lo que ha generado una modificación temporal en los perímetros habituales de vigilancia. Según el informe oficial proporcionado por las autoridades, el sujeto fue detectado en el momento exacto en que intentaba superar la barrera física, siendo interceptado por los oficiales de uniforme antes de que pudiera representar una amenaza mayor. La zona fue acordonada brevemente mientras se realizaba el registro del individuo y se aseguraba el área circundante.

Tras la detención, el personal del Servicio Secreto procedió a realizar una inspección exhaustiva de las pertenencias del hombre para descartar la presencia de objetos peligrosos o artefactos que pudieran comprometer la seguridad nacional. Hasta el momento, no se ha reportado el hallazgo de armas en posesión del detenido, aunque las autoridades mantienen la investigación abierta para determinar las motivaciones reales detrás de este intento de incursión en una de las zonas más protegidas del mundo.

Este incidente se suma a una lista de intentos previos de ciudadanos por burlar la seguridad del complejo presidencial, lo que subraya la vigilancia constante a la que está sometida la Avenida Pennsylvania y sus alrededores. Los agentes encargados de la custodia de la Casa Blanca informaron que el procedimiento se llevó a cabo siguiendo las normativas estándar de fuerza no letal, garantizando la custodia del sospechoso de manera efectiva y segura para los transeúntes que se encontraban en la zona turística en ese momento.

El sospechoso enfrenta ahora cargos relacionados con el ingreso ilegal a una zona restringida y el desacato a las señales de advertencia de propiedad gubernamental. Fue trasladado a las dependencias policiales correspondientes para su procesamiento legal y para una evaluación de su estado de salud mental, un paso rutinario en este tipo de altercados donde civiles intentan acceder sin autorización a perímetros de alta seguridad federal. La identidad del implicado no ha sido revelada de manera pública a la espera de su comparecencia inicial.

La situación en la Casa Blanca regresó a la normalidad poco después de que se completara el operativo de detención, sin que se registraran evacuaciones o cambios significativos en la agenda de la administración. El Servicio Secreto reiteró su compromiso de mantener la integridad del recinto y de todos sus ocupantes, destacando que cualquier intento de traspasar las barreras de seguridad será tratado con la máxima seriedad bajo las leyes federales vigentes en el Distrito de Columbia.