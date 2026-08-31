Inundación en el Gran Cañón deja dos muertos y desaparecidos

Una inundación repentina golpeó el Gran Cañón en Arizona, dejando dos fallecidos, más de 60 evacuados y 15 desaparecidos.

La riada destruyó infraestructura clave, colapsó pasarelas en Bright Angel Creek y averió la tubería de agua principal.

El Servicio de Parques Nacionales y las autoridades de Arizona lideran el operativo tras registrarse 4.4 millones de visitas en 2025.

Operativos de rescate despliegan búsqueda urgente en el río Colorado

Equipos de rescate del Servicio de Parques Nacionales (NPS) y del Departamento de Seguridad Pública de Arizona intensifican las labores de búsqueda en el Gran Cañón. Las autoridades confirmaron el hallazgo de dos cuerpos sin vida, entre ellos un hombre de 46 años recuperado en la zona de Crystal Rapids.

Las fuertes correntadas sorprendieron a excursionistas y visitantes en Bright Angel Canyon y el sector de Phantom Ranch. Más de 60 personas han sido evacuadas, mientras los cuerpos de socorro rastrean el área para dar con el paradero de unos 15 desaparecidos.

Daños en infraestructura obligan al cierre de senderos y campamentos

La crecida del agua arrastró rocas y escombros hacia el río Colorado, causando severos destrozos estructurales que incluyeron la destrucción casi total de las pasarelas sobre Bright Angel Creek. Asimismo, la rotura de la tubería principal provocó fuertes restricciones en el suministro de agua.

Por motivos de seguridad ante la amenaza de nuevas tormentas, el parque canceló las pernoctaciones y ordenó el cierre del sendero North Kaibab, Bright Angel Campground y Phantom Ranch. Las autoridades instan a la precaución en la zona.