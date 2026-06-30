Inundaciones en Ghana dejan doce muertos y graves destrozos

Qué pasó: Lluvias torrenciales de tres días inundaron Acra, provocando la muerte de doce personas y daños masivos en infraestructuras.

Lluvias torrenciales de tres días inundaron Acra, provocando la muerte de doce personas y daños masivos en infraestructuras. Por qué importa: La emergencia obligó al despliegue del ejército y encendió alertas ante la previsión de nuevas tormentas eléctricas en la región.

La emergencia obligó al despliegue del ejército y encendió alertas ante la previsión de nuevas tormentas eléctricas en la región. El dato clave: El gobierno liberó 300 millones de cedis para financiar labores de rescate y asistir a casi 500 personas evacuadas.

Emergencia climática azota la capital ghanesa tras lluvias récord

El Servicio Nacional de Bomberos (GNFS) reportó una situación crítica en la capital del país africano debido a inundaciones severas tras tres días de precipitaciones ininterrumpidas. Las unidades de emergencia han logrado rescatar a 479 ciudadanos atrapados en viviendas, negocios y vehículos destruidos.

La Agencia Meteorológica de Ghana alertó que la urbe acumuló 333 milímetros de agua en lo que va del mes. Este panorama mantiene en vilo a la comunidad internacional y a los seguidores de la actualidad del Mundo, ya que el temporal supera drásticamente los registros históricos de los últimos dos años.

Respuesta gubernamental y orden de demoliciones inmediatas

Ante la magnitud del desastre, el presidente John Dramani Mahama autorizó un fondo de contingencia equivalente a unos 26,5 millones de dólares para la mitigación de daños. El mandatario ordenó además a la Organización Nacional para la Gestión de Desastres (NADMO) agilizar la distribución de ayuda humanitaria urgente.

Mahama criticó con dureza las edificaciones ilegales levantadas en los cauces fluviales y ordenó su demolición inmediata para prevenir futuras catástrofes. Se prevé que el impacto meteorológico continúe debido a un sistema de tormentas eléctricas proveniente de Benín.