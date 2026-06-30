Inundaciones en Ghana dejan doce muertos y graves destrozos

- Qué pasó: Lluvias torrenciales de tres días inundaron Acra, provocando la muerte de doce personas y daños masivos en infraestructuras.
- Por qué importa: La emergencia obligó al despliegue del ejército y encendió alertas ante la previsión de nuevas tormentas eléctricas en la región.
- El dato clave: El gobierno liberó 300 millones de cedis para financiar labores de rescate y asistir a casi 500 personas evacuadas.
Emergencia climática azota la capital ghanesa tras lluvias récord
El Servicio Nacional de Bomberos (GNFS) reportó una situación crítica en la capital del país africano debido a inundaciones severas tras tres días de precipitaciones ininterrumpidas. Las unidades de emergencia han logrado rescatar a 479 ciudadanos atrapados en viviendas, negocios y vehículos destruidos.
La Agencia Meteorológica de Ghana alertó que la urbe acumuló 333 milímetros de agua en lo que va del mes. Este panorama mantiene en vilo a la comunidad internacional y a los seguidores de la actualidad del Mundo, ya que el temporal supera drásticamente los registros históricos de los últimos dos años.
Respuesta gubernamental y orden de demoliciones inmediatas
Ante la magnitud del desastre, el presidente John Dramani Mahama autorizó un fondo de contingencia equivalente a unos 26,5 millones de dólares para la mitigación de daños. El mandatario ordenó además a la Organización Nacional para la Gestión de Desastres (NADMO) agilizar la distribución de ayuda humanitaria urgente.
Mahama criticó con dureza las edificaciones ilegales levantadas en los cauces fluviales y ordenó su demolición inmediata para prevenir futuras catástrofes. Se prevé que el impacto meteorológico continúe debido a un sistema de tormentas eléctricas proveniente de Benín.
¿Cuántas víctimas han dejado las inundaciones en Acra, Ghana?
Las lluvias torrenciales han causado al menos doce muertes confirmadas, mientras que los equipos de rescate lograron poner a salvo a 479 residentes damnificados.
¿Qué medidas tomó el presidente John Dramani Mahama ante el desastre?
El presidente movilizó al ejército, liberó 300 millones de cedis del fondo de contingencia y ordenó demoler las edificaciones ilegales ubicadas en cauces fluviales.