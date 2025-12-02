Inundaciones graves en el sur y sudeste de Asia dejan alrededor de 1.300 muertos

2 de diciembre de 2025 – Yakarta/Colombo/Bangkok – EFE.

Indonesia y Sri Lanka están inmersos en la búsqueda de supervivientes a causa de las graves inundaciones que asolan varios países del sur y el sudeste de Asia, incluida Tailandia. El balance de víctimas asciende a cerca de 1.300 personas fallecidas y cientos de desaparecidos en total, como consecuencia de las intensas precipitaciones que han afectado la región durante semanas. Este fenómeno meteorológico comenzó a finales de noviembre, coincidiendo con la formación de tres ciclones, lo que agravó un mes ya complicado para la región tras las fuertes lluvias experimentadas previamente en naciones como Filipinas, Vietnam, Malasia y Tailandia.

La actual temporada de tormentas tropicales y tifones ha sido particularmente severa, una intensidad que los expertos vinculan con el aumento de la temperatura oceánica. Además de este factor, el impacto tan destructivo de los temporales se atribuye a problemas de índole local como la deforestación y la inadecuada planificación urbana. Indonesia es la nación más golpeada por las inundaciones y los deslizamientos de tierra, especialmente en Sumatra, su segunda isla más grande, donde se han concentrado las lluvias. La Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB) de Indonesia reportó aproximadamente 750 muertos y más de 550 desaparecidos, según su monitoreo más reciente.

Un informe del Centro de Estudios Económicos y Jurídicos (CELIOS), con sede en Yakarta, identificó como catalizadores de este “desastre ecológico” la tala de bosques en las áreas afectadas, la expansión de cultivos de palma aceitera y las actividades mineras. Este instituto de investigación estima que las pérdidas económicas en las zonas dañadas, principalmente las provincias de Aceh, Sumatra Septentrional y Sumatra Occidental, superan los 4.000 millones de dólares estadounidenses.

En Sri Lanka, la nación insular, las inundaciones han dejado más de 400 personas fallecidas y 336 desaparecidas en uno de los peores episodios de lluvias de las últimas décadas, lo que ha generado una alerta sanitaria por el riesgo elevado de enfermedades infecciosas. Las autoridades de Colombo advirtieron sobre el aumento de casos de dengue, diarrea y leptospirosis, a medida que el lodo y las aguas contaminadas cubren vastas extensiones de tierra. La situación se complica ya que varios hospitales operan con limitaciones debido a fallos eléctricos y escasez de agua potable.

Más de 1,3 millones de personas han sido afectadas en Sri Lanka, con un registro de desplazados que supera las 200.000 personas en refugios temporales, de acuerdo con el Centro de Gestión de Desastres. El Departamento Meteorológico esrilanqués ha emitido advertencias de más precipitaciones en las provincias del norte y del sur, instando a la población a tomar precauciones por los fuertes vientos y la actividad eléctrica asociada a las tormentas.

Mientras tanto, Tailandia, que registró 181 víctimas mortales, se enfoca en las tareas de limpieza y reconstrucción en las 12 provincias del sur una vez que el nivel del agua comienza a descender. Según el Departamento para el Control y Mitigación de Desastres, cerca de cuatro millones de personas han sido damnificadas por el temporal en el país, que afronta pérdidas económicas multimillonarias. Una de las provincias más afectadas es Songkhla, donde se concentraron 140 de las muertes y el nivel del agua llegó a alcanzar los tres metros en ciertos lugares. Cabe recordar que, a principios de noviembre, el sudeste asiático fue azotado también por el supertifón Fung-wong y el tifón Kalmaegi, que causaron más de 260 víctimas mortales en Filipinas y Vietnam.