Inundaciones y huaicos en Perú afectan Arequipa y Piura por fuertes lluvias

23 de febrero de 2026 – Lima – EFE.

El sur de Perú enfrenta una situación crítica debido a las intensas precipitaciones pluviales registradas durante el último fin de semana. Las regiones de Arequipa e Ica han reportado inundaciones severas y el descenso de lodo conocido como huaicos, afectando tanto zonas urbanas como rurales. Aunque los reportes oficiales sobre la magnitud total de los daños materiales aún están en proceso, la fuerza del agua ha logrado penetrar en numerosas viviendas y ha deteriorado tramos importantes de la red vial nacional, terrenos de cultivo y edificaciones públicas.

La ciudad de Arequipa se posiciona actualmente como la zona con mayores afectaciones estructurales derivadas del temporal climático. Diversas calles de la capital regional quedaron bajo el agua, mientras que los aludes de lodo provocaron el colapso de defensas ribereñas y daños en la infraestructura de servicios básicos. Ante esta emergencia, las autoridades del gobierno central se desplazaron hacia distritos como Yanahuara para coordinar las labores de limpieza en las vías de comunicación y gestionar la entrega de ayuda humanitaria para las familias que han perdido sus pertenencias por el desastre natural.

Lamentablemente, la temporada de lluvias en esta parte del país ya ha tenido consecuencias fatales para la población civil. En el distrito de Cayma se confirmó el fallecimiento de un adulto y un menor de edad tras ser arrastrados por la fuerza de la corriente de agua, lo que incrementa la cifra total de víctimas mortales en la región. Este tipo de incidentes resalta la peligrosidad de los cauces activos durante las tormentas y la necesidad de evacuar las zonas de alto riesgo de deslizamientos para evitar mayores tragedias personales.

La conectividad terrestre en el sur peruano también ha sufrido interrupciones significativas, especialmente en la carretera Panamericana Sur dentro del departamento de Ica. Un huaico de grandes proporciones bloqueó el tránsito a la altura del distrito de Ocucaje, dejando a cientos de transportistas y pasajeros varados por varias horas durante la mañana del lunes. Los equipos de maquinaria pesada trabajan de manera continua para despejar la calzada, sin embargo, el riesgo de nuevos desprendimientos de tierra mantiene la alerta en los principales ejes logísticos que conectan a la capital con el resto del país.

En la zona norte de Perú el panorama es igualmente preocupante, con lluvias de nivel rojo que han golpeado con fuerza las regiones de Piura, Tumbes y Lambayeque. En destinos turísticos populares como Máncora, se reportó la destrucción de infraestructura hotelera y la presencia de tormentas eléctricas poco comunes en la zona costera. Las autoridades de defensa civil han advertido que más de trescientos distritos en la sierra y la costa norte se encuentran bajo amenaza de movimientos en masa, ya que los suelos están saturados y los ríos han alcanzado niveles de alerta máxima.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional mantiene un monitoreo constante sobre el caudal de los ríos, varios de los cuales ya superaron el umbral de peligro de desborde. Se prevé que las precipitaciones de moderada a fuerte intensidad continúen afectando el territorio peruano al menos hasta mediados de esta semana, lo que complica las labores de recuperación de las zonas afectadas. Las instituciones técnicas recomiendan a las comunidades aledañas a las riberas mantenerse informadas y seguir las instrucciones de evacuación preventiva ante la posibilidad de nuevos aludes y crecidas repentinas.