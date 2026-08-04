Inversión en educación impulsará la formación técnica estudiantil

El Concejo Municipal de Birmingham aprobó un plan financiero de 45 millones de dólares para infraestructura escolar.

La iniciativa construirá un campus técnico de última generación y renovará instalaciones deportivas y recreativas.

Un total de 40 millones se destinarán al Centro de Innovación y Desarrollo Profesional Future Ready.

Inversión millonaria para capacitar a jóvenes en carreras de alta demanda

Un ambicioso paquete presupuestario fue ratificado por las autoridades de Birmingham para transformar el sistema escolar público. La estrategia fue impulsada conjuntamente por el alcalde Randall L. Woodfin y el superintendente escolar Dr. Mark Sullivan.

Esta histórica asignación fortalecerá la educación técnica y profesional mediante la construcción del Centro de Innovación y Desarrollo Profesional Future Ready. Las instalaciones funcionarán en la antigua sede de la Escuela Arthur para certificar a los alumnos en sectores clave como ciencias de la salud.

Financiamiento fiscal y distribución de los recursos aprobados

Los fondos provienen directamente del impuesto ad valorem recaudado en el condado de Jefferson para proyectos de capital escolar. Este esquema financiero pago por uso evita impactar el presupuesto del Fondo General o utilizar ingresos de operación de la ciudad.

El plan destinará 4.1 millones para renovar canchas de baloncesto, un millón para el Centro de Educación Económica de Junior Achievement y 60,000 dólares para el parque infantil James Rushton. El objetivo institucional busca encauzar a los graduados hacia el empleo, el emprendimiento o la formación universitaria.