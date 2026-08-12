Inversión millonaria de Bank of America en infraestructura

Bank of America financiará proyectos de infraestructura tecnológica y energética hasta julio de 2027.

La iniciativa busca fortalecer la seguridad energética, la generación de empleo y la competitividad económica.

El compromiso financiero asciende a 250.000 millones de dólares y conmemora los 250 años de independencia de Estados Unidos.

Inversión histórica de Bank of America para modernizar la nación

Bank of America destinará 250.000 millones de dólares para impulsar el desarrollo de proyectos digitales, energéticos y de transporte en la nación. El plan financiero se desplegará hasta julio de 2027 como un homenaje al aniversario 250 de la independencia estadounidense.

El copresidente de la entidad, Jim DeMare, destacó que el financiamiento atenderá la creciente demanda de capacidad informática, fabricación y seguridad energética. La medida busca garantizar el liderazgo tecnológico del país mediante préstamos, inversiones y servicios bancarios especializados.

Sectores estratégicos beneficiados y generación de empleo

El plan de financiamiento abarca tres pilares centrales: infraestructura digital (centros de datos, microchips y telecomunicaciones), energía (renovable, convencional y almacenamiento) y sistemas básicos como transporte y agua. Karen Fang, directora global de finanzas sostenibles, enfatizó la necesidad de aportar soluciones integradas para estos sectores de la nación.

La inyección de capital fomentará una importante creación de empleo en la construcción, manufactura y operaciones tecnológicas de largo plazo. Tras el anuncio oficial de la institución financiera, las acciones de la compañía experimentaron una alza del 1 % en la bolsa de Wall Street.