Investigación de fraude de vehículos en Vestavia Hills conduce a 6 arrestos

19 de mayo de 2026 – VESTAVIA HILLS, Alabama – Agencias.

El Departamento de Policía de Vestavia Hills arrestó a seis personas tras una investigación de un mes de duración sobre presuntos robos de vehículos, fraude de títulos y alteración de odómetros.

Los investigadores utilizaron tecnología de lectura de matrículas, operaciones de vigilancia, recopilación de información de inteligencia y esfuerzos encubiertos para identificar a las personas que se cree están relacionadas con una operación organizada de fraude de vehículos.

Investigadores encubiertos se reunieron con un sospechoso que se creía estaba involucrado en la venta de vehículos con títulos de salvamento y lecturas de odómetro inexactas. Los investigadores identificaron una residencia que estaba siendo utilizada para almacenar múltiples vehículos sospechosos de estar relacionados con la operación.

Los investigadores identificaron a varias personas que se cree están asociadas con la red de robo de vehículos y obtuvieron órdenes de registro para las residencias.

La ejecución de la orden de registro en ubicaciones del bloque 7000 y el bloque 2400 de Colony Park Drive dio como resultado la recuperación de múltiples vehículos y evidencia relacionada con la investigación.

La policía arrestó a las siguientes personas por robo de propiedad en primer grado, con cargos adicionales pendientes:

Amar Serban

Alondra Serban

Ramona Serban

Marius Serban

Marian Dumitru

Bernardo Miha

Los investigadores identificaron a víctimas de todo el sureste de los Estados Unidos que viajaron a Vestavia Hills después de encontrar anuncios de vehículos en plataformas de redes sociales. Muchas de estas víctimas creían que estaban comprando vehículos legítimos, solo para descubrir más tarde problemas relacionados con títulos de salvamento, documentación fraudulenta ó lecturas de odómetro inexactas.

La policía anima al público a tener precaución al comprar vehículos a través de mercados en línea o anuncios en redes sociales. Uno de los pasos más seguros que pueden tomar los compradores es acordar reunirse con los posibles vendedores en el Departamento de Policía de Vestavia Hills o en otra zona segura designada para el comercio electrónico. También se anima a los compradores a verificar de forma independiente los informes del historial del vehículo, la información del título y la precisión del odómetro antes de completar cualquier compra.

Se insta a cualquier persona que tenga información relacionada con esta investigación a que se comunique con el investigador Italiano del Departamento de Policía de Vestavia Hills al 205-978-0239 ó que envíe pistas anónimas a través de Crime Stoppers.

El Departamento de Policía de Vestavia Hills agradeció a sus socios federales por su asistencia en esta investigación, así como a las siguientes agencias: la Oficina del Alguacil del Condado de Jefferson, la Oficina del Alguacil del Condado de St. Clair, la Oficina del Alguacil del Condado de Tuscaloosa, el Departamento de Policía de Hoover, el Departamento de Policía de Vance, el Departamento de Policía de Coaling y la Oficina de Aplicación de la Ley de ALDOT.