Investigación de homicidio tras un tiroteo mortal en el barrio South Eastlake

19 de febrero de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

El Departamento de Policía de Birmingham se encuentra en la escena de una investigación por homicidio en el vecindario de South Eastlake el jueves por la noche.

Según el oficial Truman Fitzgerald, los oficiales fueron enviados al bloque 7900 de la 2nd Avenue South tras recibir un informe de una persona herida de bala.

Al llegar, los oficiales encontraron a un hombre adulto que sufría una herida de bala. El personal de Rescate de Bomberos de Birmingham acudió al lugar y declaró al hombre fallecido.

Los investigadores creen que la víctima estaba dentro de una residencia cuando fue alcanzada por disparos provenientes del exterior de la vivienda.

Hasta el momento, no hay nadie bajo custodia.

Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre el caso que se comunique con la Unidad de Homicidios del BPD al 205-254-1764 ó con Crime Stoppers al 205-254-7777.