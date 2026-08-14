Investigación de robo en Birmingham deja un arrestado

La Policía de Birmingham arrestó a un sujeto en relación con un robo ocurrido en 1st Avenue North.

El operativo fue realizado por el Equipo de Aprehensión de Criminales Violentos (VCAT) en Parkway East.

El sospechoso, de 20 años, permanece encarcelado sin derecho a fianza en el condado de Jefferson.

Detención de Jorden Whitfield por la Policía de Birmingham

Las autoridades de la Policía de Birmingham confirmaron el arresto de Jorden Whitfield, de 20 años de edad, tras un operativo llevado a cabo por el Equipo de Aprehensión de Criminales Violentos (VCAT). La captura del sospechoso tuvo lugar en la cuadra 900 de Parkway East el jueves 13 de agosto.

Whitfield fue puesto bajo custodia inmediata y trasladado a la cárcel del condado de Jefferson, donde permanece recluido sin derecho a fianza. El arresto responde a las investigaciones policiales iniciadas tras la denuncia formal del hecho delictivo.

Detalles del robo en la cuadra 8300 de 1st Avenue North

El suceso que motivó las pesquisas se registró el pasado lunes 27 de julio en la cuadra 8300 de 1st Avenue North. Durante la comisión del delito no se reportaron personas heridas en la zona.

Los agentes de seguridad continuaron con el rastreo de pistas hasta dar con el paradero de Whitfield semanas después. Las investigaciones sobre el caso permanecen abiertas para esclarecer totalmente las circunstancias del atraco.