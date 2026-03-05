Investigación de tiroteo en Birmingham en progreso

5 de marzo de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

El Departamento de Policía de Birmingham está investigando después de que, según informaron, una persona resultara herida de bala el jueves por la noche.

La policía recibió una llamada en la intersección de Roscoe Avenue y 46th Street North, en el barrio de Kingston, alrededor de las 8:50 p.m.

La sargento LaQuitta Wade informó que la víctima sufrió heridas que ponen en peligro su vida.

Las autoridades indicaron que no hay ningún sospechoso bajo custodia hasta el momento.