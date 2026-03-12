Investigación del FBI por ataques en universidad de Virginia y sinagoga de Michigan

12 de marzo de 2026 – Washington – EFE.

Estados Unidos se encuentra en un estado de vigilancia máxima tras reportarse dos incidentes violentos en Virginia y Michigan este jueves. Un tiroteo en una institución educativa y un asalto contra un centro religioso judío han movilizado a las autoridades federales en un contexto de alta sensibilidad internacional. Aunque los eventos ocurrieron de forma casi simultánea, los investigadores no han establecido hasta el momento un vínculo directo entre estos ataques y los conflictos bélicos actuales en el extranjero.

El primer suceso tuvo lugar en el campus de la Universidad de Old Dominion en Norfolk donde un hombre identificado como Mohamed Jalloh inició un ataque armado. El agresor de treinta y seis años contaba con antecedentes penales relacionados con intentos previos de apoyar a grupos radicales. Durante el incidente el atacante acabó con la vida de una persona e hirió a otras dos antes de ser neutralizado por la intervención de individuos presentes en el lugar.

La respuesta inmediata provino de un grupo de estudiantes pertenecientes al programa de entrenamiento de oficiales quienes lograron someter al sospechoso antes de la llegada total de las fuerzas del orden. El director del Departamento Federal de Investigación destacó la valentía de estos jóvenes para detener la agresión. Posteriormente se confirmó que el atacante falleció en la escena y que había servido anteriormente en la Guardia Nacional durante varios años antes de su radicalización.

De manera paralela en West Bloomfield un individuo armado arremetió con un vehículo contra la sinagoga Temple Israel una de las congregaciones más grandes del país. Tras el impacto el sujeto inició un enfrentamiento armado con el personal de seguridad del recinto religioso. Los guardias lograron abatir al atacante evitando una tragedia mayor dentro del centro comunitario aunque uno de los agentes de seguridad resultó herido por el atropello inicial.

Este segundo incidente está siendo procesado por las autoridades como un acto de violencia dirigida específicamente contra la comunidad judía en una región con gran diversidad demográfica. Representantes del gobierno federal y estatal han condenado enérgicamente estos actos de odio subrayando que el antisemitismo y la violencia religiosa no serán tolerados. La seguridad en instituciones similares ha sido reforzada en todo el estado de Michigan para prevenir posibles réplicas.

El FBI mantiene actualmente un nivel de alerta elevado debido al incremento de amenazas detectadas en suelo estadounidense. Estos eventos subrayan la preocupación de las agencias de inteligencia sobre actores que operan de manera independiente sin una coordinación centralizada. Mientras continúan las investigaciones para esclarecer los motivos exactos de ambos fallecidos agresores se hace un llamado a la población para mantener la calma y reportar cualquier actividad sospechosa.