Investigación en Northport tras muerte de menor por disparo

Un menor de edad falleció tras recibir una herida de bala en un complejo residencial de Northport.

La Unidad de Delitos Violentos del Condado de Tuscaloosa investiga el entorno y la presencia de armas en la escena.

El tiroteo ocurrió poco antes de la medianoche del lunes en un apartamento ajeno a la víctima.

Tiroteo fatal en Knoll Circle moviliza a la Unidad de Delitos Violentos

La Policía de Northport localizó a un menor de edad gravemente herido por un impacto de bala en los apartamentos Knoll Circle de la calle 18. A pesar de los esfuerzos de los paramédicos, la víctima falleció en el lugar debido a la gravedad de la lesión.

Los investigadores confirmaron que el incidente ocurrió en una vivienda que no correspondía al hogar del fallecido. Al momento del suceso, los padres del menor no se encontraban en el inmueble, lo que añade complejidad al caso criminal.

Autoridades de Alabama interrogan a testigos y descartan discusión previa

La Unidad de Delitos Violentos del Condado de Tuscaloosa (VCU) informó que en el apartamento de Alabama se encontraban varios menores y dos adultos. Las primeras indagatorias descartan de momento que un altercado o una discusión motivaran el disparo.

Aunque actualmente no se han presentado cargos formales, la policía de la región recolecta evidencias y entrevistas para esclarecer los hechos. La Autoridad de Vivienda de Knoll Circle ha evitado emitir declaraciones oficiales sobre la tragedia.