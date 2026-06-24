Investigan homicidio en Birmingham tras una discusión armada

Qué pasó: Un hombre murió baleado en el este de la ciudad tras sostener una disputa verbal con el agresor.

Un hombre murió baleado en el este de la ciudad tras sostener una disputa verbal con el agresor. Por qué importa: El incidente movilizó un fuerte operativo policial en una zona residencial, alterando la tranquilidad comunitaria.

El incidente movilizó un fuerte operativo policial en una zona residencial, alterando la tranquilidad comunitaria. El dato clave: El ataque ocurrió a plena luz del día, reportándose a las autoridades poco después de las 1:50 p.m.

Tiroteo fatal moviliza a la policía en Gallant Drive

El Departamento de Policía de Birmingham desplegó un operativo especial tras recibir alertas sobre detonaciones de armas de fuego en un vecindario del este. Los agentes acudieron de inmediato a la cuadra 2900 de Gallant Drive para verificar la situación reportada.

Al llegar al sitio, las patrullas localizaron a una víctima masculina inconsciente sobre el suelo con heridas severas de bala. Los paramédicos del cuerpo de Bomberos y Rescate de Birmingham confirmaron el deceso del individuo en el lugar.

Búsqueda del sospechoso e indagatorias en el condado

Las primeras líneas de investigación determinaron que el altercado fatal se originó por una discusión previa entre el fallecido y el atacante. El agresor huyó de la escena inmediatamente después de accionar el arma de fuego contra la víctima.

Las unidades policiales de Alabama mantienen un rastreo activo en perímetros cercanos para dar con el paradero del responsable. Las autoridades solicitaron la colaboración ciudadana para aportar cualquier dato que ayude a resolver el caso de forma segura.