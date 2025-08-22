Investigan incendio intencional en Walmart de Homewood, posiblemente relacionado con Jabari Peoples

22 de agosto de 2025 – HOMEWOOD, Alabama – Agencias.

Varias personas fueron arrestadas después de una protesta por Jabari Peoples en Homewood el viernes.

Peoples fue baleado y asesinado por un oficial de policía de Homewood el 23 de junio.

La policía de Homewood dice que comenzaron a recibir llamadas a las 2 p.m. del viernes por la tarde sobre un grupo grande de personas desordenadas que obstruían el tráfico en la calle 18 South en el centro de Homewood.

La policía dice que llegaron al lugar y observaron a un grupo grande que obstruía el tráfico en varios puntos de la calle 18 South.

En total, la policía de Homewood dice que seis personas fueron arrestadas y acusadas de conducta desordenada. Tres de los seis estaban armados con pistolas y recibieron un cargo adicional por poseer un arma de fuego mientras participaban en una manifestación, y una persona también fue acusada de resistirse al arresto, según los funcionarios.

La policía de Homewood también dice que los oficiales remolcaron un vehículo que se utilizó para facilitar la conducta desordenada al obstruir el flujo de tráfico.

La policía dice que tres de las personas arrestadas eran de Alabama y las otras tres eran de Luisiana.

Además de las protestas en la calle 18 South, la policía dice que están investigando un incendio en un Walmart en Lakeshore Drive como un incendio provocado por una persona que “parece estar afiliada a los individuos de la manifestación de conducta desordenada en el centro de Homewood”.

Los funcionarios dicen que el sospechoso aparentemente inició un incendio dentro de la tienda al prender fuego a los artículos que estaban dentro de un carrito de compras.

El incendio activó las alarmas y forzó la evacuación de la tienda antes de que fuera apagado por el Departamento de Bomberos de Homewood. La policía dice que no se reportaron heridos.

En este momento, las autoridades dicen que están trabajando con Walmart para obtener videos de vigilancia e identificar al sospechoso.

Según las autoridades, las personas que fueron arrestadas durante la protesta en la calle 18 South fueron llevadas a la cárcel de la ciudad de Homewood y están en proceso de pagar la fianza.