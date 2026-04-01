Investigan muerte de recluso por presunta sobredosis en Condado Madison

1 de abril de 2026 – CONDADO DE MADISON, Alabama – Agencias.

La Oficina del Sheriff del condado de Madison está investigando la muerte de un recluso por una sospecha de sobredosis.

La oficina del sheriff dijo que los agentes de detención estaban entregando el desayuno a los reclusos cuando Tevin Bennett, de 33 años, fue encontrado muerto dentro de su celda.

Bennett, quien estaba en prisión sin derecho a fianza por un cargo de distribución ilegal de una sustancia controlada, tenía un resultado positivo de fentanilo debajo de su ropa, dijo la oficina del sheriff.

Bennett no sufrió ningún traumatismo ni lesiones visibles, agregaron las autoridades.

Se está investigando el origen de la droga y se esperan arrestos.

La oficina del sheriff dijo que la cárcel cuenta con “múltiples protocolos”, incluidos escáneres y digitalización del correo, en un intento por evitar que las drogas entren en la instalación.

“Nuestros oficiales de detención trabajan duro todos los días para mantener la seguridad de la cárcel”, dijo el sheriff del condado de Madison, Kevin Turner. “Tratar de mantener las sustancias ilegales fuera de las instalaciones es parte de ese trabajo. Continuaremos investigando cómo estas drogas llegaron a las instalaciones y procesaremos a cualquier persona involucrada con todo el peso de la ley.”