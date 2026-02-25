Invitado sorpresa de Trump salió de prisión en enero y viaja a Washington

25 de febrero de 2026 – Latinoamérica – Agencias.

El dirigente político Enrique Márquez ha generado una gran sorpresa en el panorama internacional tras confirmarse su reciente invitación a Estados Unidos por parte de la administración de Donald Trump. Este movimiento ocurre pocas semanas después de que Márquez recuperara su libertad tras haber permanecido en prisión hasta finales del pasado mes de enero. Su presencia en los círculos de poder norteamericanos sugiere un cambio en la estrategia diplomática para abordar la crisis en Venezuela buscando interlocutores que hayan vivido directamente la realidad del sistema judicial.

La Casa Blanca ha extendido este llamado bajo un estricto protocolo de seguridad y con una agenda centrada en la estabilización política de la región. La transición de Márquez desde una celda hasta ser un invitado relevante en Washington resalta la rapidez con la que se están moviendo las fichas diplomáticas en este 2026. Para el gobierno estadounidense contar con testimonios directos de figuras que han pasado por el sistema de detención venezolano aporta una perspectiva necesaria para el diseño de nuevas políticas de presión y negociación.

Diversos analistas señalan que el hecho de que Márquez fuera liberado recientemente y ahora se siente a conversar con altos funcionarios de Trump envía un mensaje contundente a las autoridades de Caracas. Esta invitación sorpresa no solo busca validar la figura del opositor sino también demostrar que Washington está dispuesto a recompensar y escuchar a quienes mantienen una postura firme frente al gobierno actual. La reunión se perfila como un espacio de alto nivel donde se discutirán garantías electorales y el respeto a la integridad física de los actores políticos.

El equipo de trabajo del presidente Trump ha manifestado que este encuentro forma parte de una serie de consultas con líderes que poseen legitimidad y experiencia en el terreno. El objetivo es identificar rutas que permitan una apertura democrática real sin las dilaciones que caracterizaron procesos anteriores. La historia personal de Enrique Márquez marcada por su salida de prisión hace apenas un mes le otorga una voz particular en estas mesas de trabajo donde se evalúan las condiciones de los derechos humanos.

Desde Venezuela la noticia ha sido recibida con una mezcla de asombro y debate interno sobre el futuro de las negociaciones de paz. La posibilidad de que un ex prisionero político se convierta en una pieza clave para la diplomacia externa es un escenario que pocos previeron al inicio del año. Este acercamiento podría acelerar la toma de decisiones sobre las sanciones económicas y la ayuda humanitaria dependiendo de los acuerdos y la información que Márquez comparta durante su estancia en la capital estadounidense.

Se espera que tras concluir esta serie de reuniones en Washington se emita un comunicado conjunto detallando los puntos de acuerdo alcanzados. La comunidad internacional observa con detenimiento si este modelo de invitación directa a figuras emergentes o recientemente liberadas se convertirá en la norma para la política exterior de Trump hacia América Latina. Por ahora el foco está puesto en cómo este encuentro influirá en la estabilidad interna de Venezuela y en la seguridad de los líderes que permanecen en el país.