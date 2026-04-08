Irán bloquea el paso de petroleros por el estrecho de Ormuz tras ofensiva en Líbano

8 de abril de 2026 – Teherán – EFE.

El gobierno de Irán ha decidido suspender la navegación de buques petroleros a través del estratégico estrecho de Ormuz como respuesta inmediata a las recientes acciones militares de Israel en territorio libanés. Esta medida de presión ha sido confirmada por medios de comunicación oficiales vinculados a la Guardia Revolucionaria, subrayando la tensión creciente en la región. El bloqueo de esta vía marítima fundamental para el comercio energético global ocurre en un momento crítico de la crisis en Medio Oriente, donde el tránsito de crudo se ha visto directamente afectado por el conflicto bélico.

A pesar de que durante las primeras horas de la jornada se permitió el movimiento de algunas embarcaciones bajo el marco de una tregua temporal de catorce días, la situación cambió drásticamente tras los nuevos ataques. La agencia de noticias Fars señaló que, aunque dos tanqueros lograron cruzar sin inconvenientes inicialmente, la seguridad en el paso marítimo se ha visto comprometida por la escalada de violencia. La interrupción del tráfico comercial busca enviar una señal clara sobre la capacidad de Teherán para influir en la economía mundial ante situaciones de inestabilidad política.

La exclusión de Líbano de los acuerdos de cese al fuego temporales ha sido el detonante para que las autoridades iraníes retomen posturas defensivas en el golfo Pérsico. Durante este miércoles, el ejército israelí ejecutó una de sus operaciones más intensas sobre suelo libanés, dejando un saldo trágico de decenas de fallecidos y cientos de personas heridas según los reportes del gobierno de ese país. Esta ofensiva ha sido interpretada como una ruptura del equilibrio necesario para mantener abiertas las rutas de suministro internacional de hidrocarburos.

Teherán también ha manifestado su descontento por supuestas vulneraciones a su propia soberanía nacional, denunciando agresiones directas contra sus infraestructuras críticas. Entre los incidentes reportados destaca un ataque contra una refinería de petróleo ubicada en la isla de Lavan, así como la detección de drones en zonas residenciales cercanas a la ciudad de Lar. Estas acciones han provocado que los líderes iraníes prometan una reacción enérgica, aumentando el temor a que el conflicto se expanda más allá de las fronteras actuales.

Informes de la prensa internacional sugieren que la participación de Irán en las próximas mesas de diálogo diplomático está en riesgo si no se garantizan condiciones de seguridad para sus aliados. El país persa ha condicionado su asistencia a las reuniones programadas para este viernes en Islamabad a que el alto el fuego se aplique de manera efectiva también en el Líbano. Esta postura busca forzar un compromiso integral que detenga las hostilidades en todos los frentes activos de la región antes de proceder con cualquier negociación formal.

La incertidumbre sobre la reapertura del estrecho de Ormuz mantiene en alerta a los mercados financieros y a las potencias dependientes del petróleo de esta zona. Mientras las tensiones diplomáticas continúan, la comunidad internacional observa con preocupación cómo los incidentes militares locales pueden derivar en una crisis de suministros a gran escala. La resolución de este bloqueo dependerá en gran medida de los avances que se logren en materia de pacificación y del respeto a los términos de los acuerdos de tregua que actualmente se encuentran bajo una fuerte presión.