Israel ataca a Hamás en Catar, frustrando negociaciones de tregua en Gaza

9 de septiembre de 2025 – El Cairo/Jerusalén – EFE.

Israel ha llevado a cabo su primer ataque en Catar, un aliado clave de Estados Unidos, con el objetivo de eliminar a miembros de la delegación negociadora de Hamás. El ataque se produjo mientras la delegación se encontraba en una reunión para discutir la propuesta de tregua en Gaza presentada por Estados Unidos. El gobierno catarí confirmó que varias explosiones resonaron en Doha, la capital, y que el ataque tuvo como objetivo a miembros del buró político de Hamás en un edificio residencial.

Catar, junto con Egipto y Estados Unidos, ha sido un mediador crucial en las negociaciones para el alto el fuego en Gaza y ha albergado la oficina política de Hamás. La acción de Israel se produce poco después de que el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmara que Israel había aceptado la propuesta de tregua del presidente Donald Trump, siempre y cuando Hamás liberara a todos los rehenes y se desarmara.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, justificó el ataque contra los líderes de Hamás como una respuesta al atentado en Jerusalén que dejó seis muertos y fue reivindicado por el grupo islamista. En un mensaje conjunto con su ministro de Defensa, Netanyahu declaró que había dado instrucciones a las agencias de seguridad para que se prepararan ante la posibilidad de atacar a los líderes de Hamás tras el atentado.

Hamás, por su parte, informó que cinco de sus miembros murieron en el ataque, aunque ninguno de ellos formaba parte de la delegación negociadora. Entre los fallecidos se encontraba el hijo de Khalil al Hayya, quien dirige la delegación de negociación de Hamás. Hamás confirmó que la delegación negociadora había sobrevivido al bombardeo, que ocurrió mientras discutían la propuesta de alto el fuego. También murió un oficial de seguridad catarí, y varios resultaron heridos.

El ataque ha sido condenado por varios países y organizaciones. Catar lo calificó como un “ataque criminal” y una “violación flagrante” de las leyes internacionales. Egipto lo consideró un “precedente peligroso” y un “hecho inaceptable”. El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó la violación de la soberanía de Catar. La Casa Blanca, aunque calificó el ataque como desafortunado, confirmó que había sido informada con antelación por Israel y lo consideró un “objetivo loable” para eliminar al grupo islamista.

Catar es un aliado estratégico de Estados Unidos, siendo sede de la principal base militar de la Fuerza Aérea estadounidense en Oriente Medio. Este ataque en suelo catarí ha generado preocupaciones sobre la estabilidad regional, especialmente después de que el propio país fuera objeto de un ataque iraní hace tres meses, que provocó una guerra de doce días entre Tel Aviv y Teherán.