Israel atacó campo de desplazados en Gaza: “Estaríamos hechos pedazos si nos quedamos”

21 de agosto de 2025 – Deir al Balah (Gaza) – EFE.

Después de un ataque aéreo israelí en el campamento de desplazados de Al Manasra, en Deir al Balah, Franja de Gaza, niños, mujeres y hombres caminan entre los escombros de lo que solían ser sus hogares. Las tiendas de campaña han quedado aplastadas y los trozos de tela yacen cubiertos de polvo, un paisaje desolador que muestra la total destrucción del campamento.

Una de las sobrevivientes, Zahra Abu Zanad, relata a EFE la difícil evacuación. Ella y su familia, originarios de Jan Yunis, lograron salir con lo puesto, perdiéndolo todo. El ataque, que dejó al menos cinco heridos, según fuentes médicas, acabó por completo con el lugar donde se refugiaban. Zahra reflexiona sobre el riesgo que corrió: si se hubiera quedado, tanto ella como sus hijos habrían muerto.

Mientras recoge algunas de sus pocas pertenencias, como ropa interior y faldas cubiertas de polvo, Zahra se pregunta con desesperación hacia dónde irán ahora. Expresa el cansancio y la angustia de su gente, quienes se ven obligados a desplazarse constantemente de un lugar a otro en busca de seguridad.

Un hombre desplazado del norte del enclave palestino, cuya casa y vehículo fueron destruidos previamente por los bombardeos, cuenta que Israel les dio solo tres minutos para evacuar todo el campamento antes de los ataques. Tras la advertencia, se apresuraron a sacar a niños, ancianos y enfermos, y poco después, misiles impactaron en la zona, dejándolos sin refugio y sin pertenencias básicas como mantas o colchones.

El hombre se pregunta cuál es el crimen que han cometido él, su padre y sus hijos para vivir esta situación. El ataque de Israel se produjo en una jornada en la que la Franja de Gaza registró un total de 70 muertos y 356 heridos por fuego israelí, según datos del Ministerio de Sanidad gazatí. El ejército israelí no ha emitido comentarios sobre este incidente específico.

Otra desplazada del campamento, Umm Jabir Abu al Ward, también sin lugar a dónde ir, señala la devastación que la rodea. Ella y su familia esperarán en el mismo lugar, confiando en que encontrarán un sitio seguro, aunque la ONU ha informado que el 86.3% del territorio gazatí ya está bajo órdenes de evacuación o se considera zona de combate, lo que agrava aún más la crisis humanitaria.