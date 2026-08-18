Israel bombardea aeropuerto en Siria y desata tensión

La aviación militar de Israel atacó la pista de un aeropuerto en Idlib arguyendo el posible despliegue de tropas turcas.

Turquía desmintió las acusaciones del Gobierno israelí y tildó de ilegales las agresiones contra el territorio sirio.

La ONU exigió el cese inmediato de los bombardeos por violar la integridad territorial y la soberanía de Siria.

Israel justifica el bombardeo militar en las afueras de Idlib

Aviones de guerra de Israel atacaron un aeropuerto militar cerca de Idlib, en el noroeste de Siria. La oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu argumentó que la instalación planeaba recibir tropas turcas, violando los acuerdos de seguridad.

El bombardeo causó daños en la infraestructura pero no dejó víctimas. Por su parte, la Presidencia de Turquía negó los señalamientos, calificándolos de falsos y acusando a Netanyahu de desestabilizar la región con fines políticos.

La ONU exige el fin de los ataques contra el territorio de Siria

El portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric, instó a Israel a detener sus operaciones aéreas. El organismo internacional condenó la violación de la soberanía y del espacio aéreo sirio tras la incursión.

Desde Damasco, el Gobierno del presidente Ahmed al Sharaa solicitó la intervención del Consejo de Seguridad de la ONU. La administración siria reafirmó su compromiso con la estabilidad regional tras la caída de Bachar al Asad.