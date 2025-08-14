Israel bombardea supuestas instalaciones de Hizbulá en el sur del Líbano

14 de agosto de 2025 – Beirut – EFE.

Israel llevó a cabo bombardeos en al menos dos áreas del sur del Líbano, afirmando que sus objetivos eran instalaciones del grupo chií Hizbulá. Esta ofensiva se produce en el contexto de las nuevas medidas adoptadas para lograr el desarme de la organización libanesa.

Los ataques aéreos, realizados por cazas israelíes, impactaron en la zona de Jouret Khader al Qatrani, en Jezzine, y en Wadi Barghaz, en Hasbaya, según lo reportado por la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN), aunque no proporcionó detalles adicionales.

Por su lado, el Ejército israelí emitió un comunicado en el que aseguró que sus fuerzas aéreas bombardearon varias infraestructuras subterráneas de Hizbulá. Israel considera que la presencia de estas instalaciones en el sur del Líbano constituye una “flagrante” violación del acuerdo de alto el fuego previamente establecido.

A pesar de que ambos países acordaron un cese de hostilidades en noviembre pasado, Israel ha continuado sus ataques en territorio libanés. Estos bombardeos, según Israel, suelen estar dirigidos contra miembros o infraestructura de Hizbulá.

El mismo día de los bombardeos, un ataque con dron contra un vehículo que circulaba por la localidad fronteriza de Aitaroun dejó a dos personas heridas, de acuerdo con un comunicado emitido por el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud del Líbano.

Estos ataques se llevan a cabo en medio de los esfuerzos del gobierno libanés para desarmar a Hizbulá. Se espera que el Ejército del Líbano presente un plan detallado para este proceso antes de finales de mes, con el objetivo de completarlo antes del 31 de diciembre.