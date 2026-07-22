Israel construye barrera de arena en Gaza dividiendo el territorio

Qué pasó : El ejército de Israel está edificando una gigantesca muralla de arena para consolidar su presencia militar en el sur de Gaza.

: El ejército de Israel está edificando una gigantesca muralla de arena para consolidar su presencia militar en el sur de Gaza. Por qué importa : La obra restringe el tránsito, altera la vida de refugiados y bloquea el paso de ayuda humanitaria hacia el enclave.

: La obra restringe el tránsito, altera la vida de refugiados y bloquea el paso de ayuda humanitaria hacia el enclave. El dato clave: La barrera física de tierra alcanza entre 10 y 15 metros de altura y se extiende de este a oeste.

Israel avanza con muralla militar en el sur de la Franja de Gaza

El ejército de Israel confirmó la construcción de una enorme barrera militar de arena al sur de la Franja de Gaza. Las autoridades justificarion el proyecto para resguardar a las tropas y prevenir incursiones armadas en medio del conflicto que conmueve al mundo.

Esta obra de ingeniería se extiende de este a oeste dividiendo el enclave palestino. La presencia constante de maquinaria pesada, excavadoras y tanques blindados ha generado severa tensión y paralizado las actividades de las comunidades locales.

Impacto en campamentos de refugiados y ayuda humanitaria

Las labores para erigir la infraestructura han provocado disparos en las inmediaciones de los asentamientos temporales, dejando personas heridas y fallecidas. Estas condiciones extremas han forzado a miles de desplazados a evacuar de nuevo sus refugios.

Además del peligro por el uso de armamento pesado, la barrera ha afectado depósitos de agua potable e impedido el ingreso de ayuda internacional. Como consecuencia, se ha reducido drásticamente el suministro de alimentos e insumos médicos esenciales.