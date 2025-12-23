Ivey otorga millones para ayudar a hogares de bajos ingresos con sus gastos energéticos

Ivey otorga millones para ayudar a hogares de bajos ingresos con sus...

23 de diciembre de 2025 – MONTGOMERY, Alabama – Agencias.

La gobernadora de Alabama, Kay Ivey, anunció la concesión de subvenciones para ayudar a hogares de bajos ingresos.

El Departamento de Asuntos Económicos y Comunitarios de Alabama (ADECA) dio a conocer la noticia el martes 23 de diciembre. Afirman que las subvenciones permitirán a 18 agencias de acción comunitaria brindar asistencia de emergencia para ayudar a los residentes de Alabama de bajos ingresos a cubrir los costos de calefacción y refrigeración de sus hogares.

“El costo de calentar una casa durante las épocas más frías del invierno y enfriarla durante las épocas más calurosas del verano puede representar un desafío para las personas más vulnerables con ingresos extremadamente limitados”, declaró Ivey. “Estas subvenciones garantizarán que la ayuda esté disponible para quienes más la necesitan durante condiciones climáticas extremas”.

ADECA afirma que las agencias de acción comunitaria del estado administran el Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP) a nivel local y reciben solicitudes de asistencia.

Según ADECA, su oficina administra las subvenciones con fondos proporcionados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.

La financiación anunciada por Ivey incluye tanto las asignaciones regulares de LIHEAP como fondos complementarios a través de la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleo.